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Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе. По его словам, если Тегеран не согласится на переговоры, на следующей неделе целями станут электростанции и мосты исламской республики.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе. По его словам, если Тегеран не согласится на переговоры, на следующей неделе целями станут электростанции и мосты исламской республики.

«Мы выведем из строя все их электростанции, мы уничтожим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран всё ещё могут заключить сделку.

На прошлой неделе портал Axios сообщил, что военные США нанесли удар крылатыми ракетами по двум железнодорожным мостам на северо-востоке Ирана.

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