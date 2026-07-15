В США продали скелет динозавра за рекордную сумму

По данным Sotheby’s, тираннозавр достигает 38 футов (около 11,6 метра) в длину и 12,5 футов (около 3,8 метра) в высоту. Длина его черепа составляет 54 дюйма (около 1,37 метра), что делает его одним из крупнейших экземпляров этого вида, когда-либо обнаруженных.