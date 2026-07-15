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В США продали скелет динозавра за рекордную сумму

В США на аукционе продали скелет динозавра более чем за 50 миллионов долларов.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Скелет динозавра был продан на торгах в Нью-Йорке за рекордную для ископаемых останков сумму, превышающую 50 миллионов долларов, сообщает аукционный дом Sotheby’s.

Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет. Ящер вида Tyrannosaurus rex получил прозвище Гас в честь покойного скотовода из Южной Дакоты, которому принадлежала земля, где обнаружили этот экземпляр.

«Это мировой рекорд для Гаса! Tyrannosaurus rex был продан за 50,1 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, став самым дорогим динозавром, когда-либо выставлявшимся на аукцион», — говорится в заявлении организаторов торгов.

По данным Sotheby’s, тираннозавр достигает 38 футов (около 11,6 метра) в длину и 12,5 футов (около 3,8 метра) в высоту. Длина его черепа составляет 54 дюйма (около 1,37 метра), что делает его одним из крупнейших экземпляров этого вида, когда-либо обнаруженных.

Предыдущий рекорд по цене на аукционе ископаемых принадлежал стегозавру Апексу, купленному в 2024 году миллиардером Кеном Гриффином за 44,6 миллиона долларов. В настоящее время он находится в четырехлетней аренде в Нью-Йоркском музее естественной истории.

Предварительная оценка Гаса составляла от 20 до 30 миллионов долларов. Покупатель сделал победную ставку по телефону. Его личность не сообщается.

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