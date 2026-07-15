Опрос: более 50% американцев считают решение о конфликте с Ираном ошибочным

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 50% процентов американцев считают, что решение об инициировании военного конфликта с Ираном было ошибочным, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov для журнала Economist.
Согласно результатам опроса, 57% респондентов сочли решение о начале вооруженного конфликта с Ираном неправильным, тогда как противоположную точку зрения выразили только 27% опрошенных.
Исследователи отмечают, что данное решение вызывает наибольшее неприятие у демократов (89%) и независимых избирателей (65%), при этом республиканцы разделились по этому вопросу на сторонников и оппонентов движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) — среди сторонников движения агрессию против Ирана поддерживают 77%, тогда как среди оппонентов MAGA этот показатель составляет лишь 31%.
Опрос проводился с 10 по 13 июля 2026 года. В опросе приняли участие 1616 человек. Статистическая погрешность составляет около 3,3 процентных пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.