МИД Ирана: меморандума о взаимопонимании с США больше не существует

«США предприняли все необходимые шаги для того, чтобы уничтожить его (меморандум о взаимопонимании.— “Ъ”). И ни одна страна не должна ожидать от Исламской Республики Иран разговоров о выполнении или соблюдении обязательств Ирана в рамках данного меморандума», — сказал он (видео с его заявлением выложило агентство Tasnim).