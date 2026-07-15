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МИД Ирана: меморандума о взаимопонимании с США больше не существует

США нарушили все свои обязательства, возобновив морскую блокаду Ирана, сказал заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Он заявил, что меморандума о взаимопонимании между странами «больше не существует», и Тегеран больше не связан какими-либо договоренностями.

США нарушили все свои обязательства, возобновив морскую блокаду Ирана, сказал заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Он заявил, что меморандума о взаимопонимании между странами «больше не существует», и Тегеран больше не связан какими-либо договоренностями.

«США предприняли все необходимые шаги для того, чтобы уничтожить его (меморандум о взаимопонимании.— “Ъ”). И ни одна страна не должна ожидать от Исламской Республики Иран разговоров о выполнении или соблюдении обязательств Ирана в рамках данного меморандума», — сказал он (видео с его заявлением выложило агентство Tasnim).

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Он включал в себя пункты о прекращении боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Документ должен был стать основой для проведения мирных переговоров. 8 июля стороны возобновили взаимные атаки. Ранее американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном.

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