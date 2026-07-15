ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска минированием подъездных дорог пытаются изолировать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар от нормального снабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую АЭС дистанционным минированием подъездных дорог из близлежащих населенных пунктов, по той же причине на станцию затруднена доставка запасов топлива для дизель-генераторов.
«Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», — сказала Яшина.
По ее словам, такие действия серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.