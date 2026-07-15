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Трамп не ответил на вопрос о возможном захвате иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности отправки американских военных для захвата иранского острова Харк.

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности отправки американских военных для захвата иранского острова Харк.

В интервью Fox News он заявил, что не может говорить на эту тему, поскольку «было бы глупо» раскрывать подобную информацию.

На уточняющий вопрос о возможности проведения наземной операции Трамп также отказался отвечать.

В июне телеканал CNN сообщил, что военнослужащие Вооружённых сил США предупредили главу американской администрации о рисках тяжёлых потерь в ходе проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.

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