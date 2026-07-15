Трамп: американские военные продолжат атаки на Иран до переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и на следующей неделе, если Тегеран не вернется за стол переговоров.
«Мы будем бить по ним сегодня, завтра, послезавтра и на следующей неделе», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что условием для прекращения ударов станет возвращение иранской стороны к переговорам.
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