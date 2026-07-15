Трамп пригрозил продолжить удары по Ирану на следующей неделе

Ранее Life.ru писал, что США начали новую серию ударов по Ирану и заявили о планах усилить давление на Тегеран. Центральное командование американских войск сообщило о поражении целей с помощью авиации, кораблей и беспилотников. Вашингтон утверждает, что действия направлены на защиту судоходства в Ормузском проливе.