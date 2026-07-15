Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если не будет сделки

«Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется», — сказал Трамп в интервью Fox News.
Он также заверил, что американские военные будут беречь гражданских во время ударов по Ирану. По его мнению, Штаты «очень осторожны с гражданским населением».
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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