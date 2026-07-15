Трамп считает маловероятными удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк

«Я сказал: бейте по всему, кроме нефти … Это, знаете ли, весомая часть мировой экономики. Поэтому мы по ней (нефтяной инфраструктуре — ред.) не бьем. В какой-то момент могли бы, но я думаю, это маловероятно», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.