Трамп считает маловероятными удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы нанести удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк, однако добавил, что на данный момент считает их маловероятными.
«Я сказал: бейте по всему, кроме нефти … Это, знаете ли, весомая часть мировой экономики. Поэтому мы по ней (нефтяной инфраструктуре — ред.) не бьем. В какой-то момент могли бы, но я думаю, это маловероятно», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.