Саперы «Севера» с помощью дронов создают заграждения в Сумской области

«Во время Курской операции — в 2024 году — часто работали на стороне Волфино, там очень часто подрывались легкая бронированная техника, пикапы, “буханки” ВСУ, подрывались именно на наших минах (установленных при помощи БПЛА — ред.). Также и на других направлениях уже в этом году тоже есть подрывы, есть результаты», — пояснил боец.