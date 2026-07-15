Саперы «Севера» с помощью дронов создают заграждения в Сумской области

КУРСК, 15 июл — РИА Новости. Бойцы 88-го саперного полка группировки «Север» используют FPV-дроны для создания разветвленной сети инженерных заграждений в Сумской области, где формируется буферная зона, рассказал РИА Новости оператор дрона с позывным Лис.
«Используем постоянно FPV-дроны. Там, где раньше приходилось рисковать людьми, особенно вблизи ЛБС (линии боевого соприкосновения — ред.), теперь это можно сделать более безопасно дронами. Намного безопаснее стало все, главное, чтоб не засек противник», — рассказал Лис.
Он уточнил, что опыт использования дронов для создания инженерных заграждений активно начал применяться саперным полком в период Курской операции, и его продолжают использовать сейчас при формировании буферной зоны в Сумской области.
«Во время Курской операции — в 2024 году — часто работали на стороне Волфино, там очень часто подрывались легкая бронированная техника, пикапы, “буханки” ВСУ, подрывались именно на наших минах (установленных при помощи БПЛА — ред.). Также и на других направлениях уже в этом году тоже есть подрывы, есть результаты», — пояснил боец.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.