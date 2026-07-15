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Трамп вновь пригрозил Ирану уничтожением мостов и электростанций

Президент США заявил, что Вашингтон пойдет на такие шаги, если Тегеран не согласится на переговоры.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. США готовы уничтожить все иранские мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на переговоры. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Следующая неделя станет очень плохой для них, потому что на следующей неделе дело дойдет до электростанций, до мостов. Мы выведем из строя все их электростанции, мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп ранее заявлял, что США могут также нанести удары по опреснительным объектам Ирана, если сочтут это необходимым.

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