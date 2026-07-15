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МИД Ирана: США не заставят Тегеран запросить переговоры военными мерами

В Иране утверждают, что США военными мерами не заставят его запросить переговоры.

Источник: Аргументы и факты

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади выразил мнение, что Соединенные Штаты допускают ошибку, рассчитывая на то, что военные действия могут вынудить Иран выступить с инициативой о начале переговоров.

«Мы не будем запрашивать переговоры. США заблуждаются, если думают, что, применяя военные и экономические ограничения против нашей страны, они добьются от нас такого шага», — подчеркнул дипломат в интервью иранскому телевидению.

Ранее также сообщалось, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Бахрейне и Кувейте.

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