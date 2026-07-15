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Spiegel: «коалиция желающих» оказалась неспособной добиться прекращения огня

Журнал подчеркнул, что объединение остается бессильным в вопросе реализации своих целей.

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. «Коалиция желающих», которую собрал президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже, оказалась неспособной продавить требование о прекращении огня. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Коалиция желающих» на деле оказывается прежде всего «коалицией благих намерений»? Коалицией, которая постоянно прилагает усилия, но остается бессильной, когда речь заходит о прекращении огня — цели, которой она стремится достичь. В конечном счете", — задался вопросом автор статьи.

По его информации, на встрече «клуба друзей Украины» присутствовали, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Встреча глав государств и правительств так называемой коалиции желающих прошла в Париже 13 июля. Участники встречи среди прочего обсудили дальнейшую поддержку Украины в конфликте c Россией и борьбу с ее «теневым флотом». Участники коалиции договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами.

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