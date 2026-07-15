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Mehr: американский снаряд поразил район города Хаджиабад в Иране

Американский снаряд попал в район города Хаджиабад на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на администрацию провинции Хормозган.

Американский снаряд попал в район города Хаджиабад на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на администрацию провинции Хормозган.

«Район, расположенный недалеко от города Хаджиабад, подвергся удару снаряда, выпущенного американскими войсками», — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило начало новых ударов по Ирану.

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