Mehr: американский снаряд поразил район города Хаджиабад в Иране

Американский снаряд попал в район города Хаджиабад на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на администрацию провинции Хормозган.
«Район, расположенный недалеко от города Хаджиабад, подвергся удару снаряда, выпущенного американскими войсками», — говорится в публикации.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило начало новых ударов по Ирану.
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