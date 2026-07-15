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Боец Бочаров: ВС РФ уничтожили несколько диверсионных групп ВСУ в Васильевке

Штурмовик рассказал, что ближних боев в населенном пункте практически не было.

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Российские десантники уничтожили несколько диверсионных групп (ДРГ) ВСУ в населенном пункте Васильевка, рассказал ТАСС штурмовик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Александр Бочаров.

«ДРГ противника, как правило, работают по ночам. И когда какой-то такой бой начинается, соответственно, мы вызываем сразу “птичек” [БПЛА], “птички” начинают их [ВСУ] кошмарить. Так уничтожили несколько групп диверсантов», — рассказал боец.

Штурмовик подчеркнул, что ближних боев в Васильевке практически не было. Основной упор был сделан подразделениями противника на беспилотники.

4 июля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка.

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