Боец Бочаров: ВС РФ уничтожили несколько диверсионных групп ВСУ в Васильевке

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Российские десантники уничтожили несколько диверсионных групп (ДРГ) ВСУ в населенном пункте Васильевка, рассказал ТАСС штурмовик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Александр Бочаров.
«ДРГ противника, как правило, работают по ночам. И когда какой-то такой бой начинается, соответственно, мы вызываем сразу “птичек” [БПЛА], “птички” начинают их [ВСУ] кошмарить. Так уничтожили несколько групп диверсантов», — рассказал боец.
Штурмовик подчеркнул, что ближних боев в Васильевке практически не было. Основной упор был сделан подразделениями противника на беспилотники.
4 июля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка.