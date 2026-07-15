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В Госдуме назвали ахинеей слова Макрона о капитуляции перед Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал ахинеей слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости завершения конфликта на Украине капитуляцией перед Россией.

Источник: © РИА Новости

Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.

«Самовлюбленный и лживый Макрон снова несет полную ахинею. Не исключаю, что эти бравадные заявления и агрессивный порыв связаны с огромными барышами, идущими мимо кассы, которые он заколачивает на крови мирных людей совместно с преступником Зеленским, выстраивая откровенно кривые коррупционные схемы, держа за дураков своих граждан», — сказал Шеремет.

По его словам, Макрон отвлекает французов грозными лозунгами и ищет врагов там, где их нет, лишь бы не говорить о насущных проблемах миграции, коррупции, казусах с безопасностью, внешнем долге и сложной экономической ситуации внутри своей страны.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.

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