В Госдуме назвали ахинеей слова Макрона о капитуляции перед Россией

«Самовлюбленный и лживый Макрон снова несет полную ахинею. Не исключаю, что эти бравадные заявления и агрессивный порыв связаны с огромными барышами, идущими мимо кассы, которые он заколачивает на крови мирных людей совместно с преступником Зеленским, выстраивая откровенно кривые коррупционные схемы, держа за дураков своих граждан», — сказал Шеремет.