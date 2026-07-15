Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.
«Самовлюбленный и лживый Макрон снова несет полную ахинею. Не исключаю, что эти бравадные заявления и агрессивный порыв связаны с огромными барышами, идущими мимо кассы, которые он заколачивает на крови мирных людей совместно с преступником Зеленским, выстраивая откровенно кривые коррупционные схемы, держа за дураков своих граждан», — сказал Шеремет.
По его словам, Макрон отвлекает французов грозными лозунгами и ищет врагов там, где их нет, лишь бы не говорить о насущных проблемах миграции, коррупции, казусах с безопасностью, внешнем долге и сложной экономической ситуации внутри своей страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.