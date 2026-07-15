Перекрыли кислород: Испания задушила атаку Франции в полуфинале ЧМ по футболу и дважды наказала за грубые ошибки

Защитник невольно стал адресатом неточного навеса Марка Кукурельи, однако обработать мяч после отскока от газона первым касанием ему не удалось. Сыграв головой, Динь готовился с разворота вынести мяч из штрафной и не заметил выскочившего из‑за спины Ямаля. В итоге нога француза задела бедро вундеркинда «Барселоны», так что у арбитра из Сальвадора Ивана Бартона не осталось иного выбора, кроме как указать на 11‑метровую отметку. Микель Оярсабаль пробил в правый от себя угол на нужной высоте: угадавший направление удара Мик Меньян дотянуться до него не сумел.