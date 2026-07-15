Перекрыли кислород: Испания задушила атаку Франции в полуфинале ЧМ по футболу и дважды наказала за грубые ошибки

Испания полностью нейтрализовала нападение Франции и стала первым финалистом мундиаля. На протяжении всего матча подопечные Луиса де ла Фуэнте смотрелись умнее, быстрее и изобретательнее. В середине первого тайма Ламин Ямаль подкараулил ошибку Люки Диня при выносе мяча и заработал пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль. А в начале второго отрезка Педро Порро сыграл в стеночку с Дани Ольмо, вышел один на один и удвоил преимущество. Дидье Дешам пытался перевернуть игру заменами, но его подопечные бесславно уступили.
В плей‑офф чемпионата мира по футболу едва ли можно было представить более интригующее противостояние, чем Франция против Испании. Два главных тяжеловеса европейского футбола последних лет (да простят нас поклонники Англии и Германии), которые превратили верность стилю почти в религиозный принцип, должны были доставить удовольствие тактическим гикам.
По ходу своего последнего турнира в сборной наставник трёхцветных Дидье Дешам, кажется, достиг дзена и того совершенства, к которому стремился все 14 лет у руля. Самое талантливое поколение со времён Зинедина Зидана и Тьерри Анри он превратил в идеальную машину, которая находит разрыв в оборонительных линиях и моментально наказывает благодаря ускорениям скоростной тройки атаки. И если четвертьфинал с Марокко многие считали первой серьёзной проверкой чемпионских амбиций, то полуфинал с Испанией должен был дать ответ на вопрос, какие уроки извлёк наставник из очных поражений.
Своей философией действующие чемпионы Европы напоминают питона. Словно змея, готовящаяся к приёму пищи, испанцы изнуряли соперников спокойными, поступательными атаками с большим количеством владения мячом и неторопливо выискивали момент, чтобы заглотить жертву. Так «фурия роха», не позволяя убегать в быстрые контратаки, задушила всех соперников по плей‑офф и собиралась сделать это снова.
Перед игрой Ламин Ямаль пытался вселить в вице‑чемпионов мира страх, с ухмылкой напоминая о победе в полуфинале Евро‑2024, а позже даже опубликовал видео со своими голами в ворота соперника. Луис де ла Фуэнте же цитировал Юлия Цезаря, уверяя в готовности страдать и жертвовать чем‑то ради великого достижения.
Впрочем, даже несмотря на нервозность стартовых минут, футболистов «красной фурии» едва ли можно было назвать страдальцами. Напротив, чемпионы Европы быстрее нащупали ритм, постепенно навязали сопернику свою волю и стали вынуждать его ошибаться. Сначала Адриен Рабьо сфолил на краю штрафной, неаккуратно выбив мяч у Дани Ольмо и подарив сопернику право на опасный стандарт, а спустя десять минут Люка Динь доказал, что эксперты не зря считали его слабым звеном построений трёхцветных.
Защитник невольно стал адресатом неточного навеса Марка Кукурельи, однако обработать мяч после отскока от газона первым касанием ему не удалось. Сыграв головой, Динь готовился с разворота вынести мяч из штрафной и не заметил выскочившего из‑за спины Ямаля. В итоге нога француза задела бедро вундеркинда «Барселоны», так что у арбитра из Сальвадора Ивана Бартона не осталось иного выбора, кроме как указать на 11‑метровую отметку. Микель Оярсабаль пробил в правый от себя угол на нужной высоте: угадавший направление удара Мик Меньян дотянуться до него не сумел.
После гола арбитр объявил перерыв на водопой, позволив Дешаму встряхнуть подопечных и внести тактические коррективы в непростой ситуации: всё‑таки французы впервые на турнире оказались в роли догоняющих. Однако невзгоды фаворитов мундиаля на этом не закончились. Практически сразу после возобновления игры один из системообразующих защитников, Вильям Салиба, внезапно получил повреждение и уступил место на поле Максансу Лакруа, которому позднее доведётся стать участником ещё одного несчастья.
Микель Оярсабаль реализует пенальти и открывает счёт в матче.
© Ryan Pierse — FIFA via Getty Images.
Эта череда трудностей обернулась настоящим потрясением для трёхцветных. «Красная фурия» за редким исключением позволяла им переходить центр поля, а даже если это и получалось, то мяч оказывался на флангах, где вингеров стерегли с помощью подстраховки. Килиану Мбаппе общение с мячом на «ты» не удавалось совсем, а до ударов дело не доходило вовсе.
К тому же ошибки посыпались и у собственных ворот. В концовке тайма Меньян дрогнул под прессингом и отдал неточный пас на Алекса Баэну, едва не запустив опасную контратаку. После серии передач мяч добрался до Ямаля, который разыграл стенку с Дани Ольмо, получил изящный пас пяткой и в одно касание переадресовал его Фабиану Руису. И лишь вовремя подставивший ногу Дайо Юпамекано спас команду от второго пропущенного мяча.
Ответить на выпады соперника и скрасить невыразительное начало матча мог Мбаппе. Адриен Рабьо разрезающей передачей выводил его один на один с Унаи Симоном, однако голкипер прочитал эпизод: вышел далеко из ворот в стиле Мануэля Нойера и в подкате выбил мяч из‑под ног француза.
В итоге за тайм вице‑чемпионы ЧМ-2022 наиграли всего на 0,04 xG и отправились на перерыв, не нанеся ни одного удара в створ. Впрочем, даже столь невыразительное выступление линии нападения, которую за месяц турнира в Северной Америке успели окрестить едва ли не лучшей в истории, не заставило Дешама действовать решительнее. Первую перестановку в атаке он произвёл лишь к исходу часа игры — по иронии судьбы, ровно за минуту до второго гола.
Педро Порро, сместившись с фланга в центр, разыграл стенку с Ольмо, вынырнул из‑за спины Лакруа и оказался в полном одиночестве перед Меньяном. Послать мяч в ворота и удвоить преимущество в такой ситуации труда латералю не составило. Почти сразу же Ямаль мог отправить французов в нокаут, однако его гол после проникающей передачи за спину Диню был отменён из‑за офсайда.
Окрылённые успехом испанцы буквально летели ко второму финалу ЧМ в истории. Точные передачи, открывания за спины защитникам, своевременные отборы и уверенный контроль мяча — казалось, не было ни одного компонента игры, в котором подопечные де ла Фуэнте не выглядели бы легко и непринуждённо. От привычно уверенного коллектива Дешама, напротив, не осталось и следа, а все попытки переломить ход встречи с помощью замен оказались запоздалыми.
Выход нестандартного и креативного плеймейкера Райана Шерки, который напрашивался ещё до перерыва, состоялся лишь менее чем за 20 минут до финального свистка. С учётом дефицита времени и уже устоявшегося сценария матча исправить что‑либо новичок оказался не в состоянии.
Не оправдала себя и ставка на Дезире Дуэ. Атакующий полузащитник ПСЖ в одном из эпизодов первым подобрал мяч на подступах к штрафной после того, как Симон вышел далеко из ворот, но вместо того, чтобы пробить, начал улучшать позицию и потерял драгоценные доли секунды: защитник успел вернуться и ногами парировал первый удар французов в створ.
Более того, страж ворот, почувствовав, что фортуна сегодня на стороне его команды, позволил себе подразнить главного раздражителя соперников. В одном из эпизодов он настолько долго держал мяч в ногах, что вывел из себя Мбаппе: форвард подскочил и на эмоциях по‑хоккейному сыграл в корпус, за что моментально удостоился горчичника.
Этот поступок был сродни белому флагу: в этой встрече капитан французов, равно как и каждый без исключения его партнёр, не показал и малой доли того, на что способен.
Франция могла стать первой сборной в XXI веке, добравшейся до финала на трёх мундиалях подряд, но фактически уступила без борьбы. Что особенно обидно, произошло это в День взятия Бастилии — главного национального праздника страны.
Педро Порро отправляет второй мяч в ворота сборной Франции.
© Ryan Pierse — FIFA via Getty Images.