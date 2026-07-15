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РИА Новости: в ДНР ликвидирован подполковник пограничного отряда Украины

Начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины ликвидирован в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины ликвидирован в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идёт о подполковнике Юрии Цицике.

Источник также заявил, что уничтожение командного состава подразделений беспилотных систем ВСУ «идёт по плану».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в зоне СВО ликвидировали замначальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ.