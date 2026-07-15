Трамп заявил, что Иран борется с США как великий боксер

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Иран проявляет в борьбе с США качества, присущие великим боксерам, исламская республика сохраняет волю к борьбе, несмотря на многочисленные удары Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Они очень сильно ослаблены, но у них остается воля сопротивляться. Это как с великим боксером: тебе кажется, что ты его одолел, но внезапно он возвращается и наносит тебе удар», — сказал президент США в интервью телеканалу Fox News.
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