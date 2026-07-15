Сенатор Блюменталь: в законопроект о санкциях США против РФ не включили помощь Киеву

Документ представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената Конгресса США. Основными авторами законопроекта стали Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), умерший 11 июля в возрасте 71 года, и Блюменталь. Инициатива предусматривала в том числе вторичные санкции против торговых партнеров России. 14 июля двухпартийная группа законодателей представила обновленный вариант законопроекта. В новой версии документа размер пошлин, которые могут быть введены США в отношении третьих стран за покупку российских нефти и газа, снижен до 100% для пяти основных покупателей в сравнении с 500%, предложенными в прежней версии. Законодатели уточнили, что считают крупнейшими покупателями российской нефти Азербайджан, Венгрию, Индию, Китай и Словакию. Ключевыми импортерами российского газа они назвали Бельгию, Венгрию, Китай, Францию и Японию.