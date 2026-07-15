Трамп: США вряд ли будут наносить удары по нефтяным объектам на острове Харк

«Я сказал бить по всему кроме нефти Оставьте эту небольшую область. Не трогайте нефть потому что я не хочу этого по соображениям мировой экономики, — сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря об острове Харк. — В какой-то момент мы могли бы это сделать, но я думаю, что это маловероятно».