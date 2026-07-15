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Трамп: США вряд ли будут наносить удары по нефтяным объектам на острове Харк

Американский президент отметил, что приказал ВС Соединенных Штатов «бить по всему кроме нефти».

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что в определенный момент может отдать приказ нанести удары по нефтяным объектам на иранском острове Харк, но уточнил, что считает такое развитие событий маловероятным.

«Я сказал бить по всему кроме нефти Оставьте эту небольшую область. Не трогайте нефть потому что я не хочу этого по соображениям мировой экономики, — сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря об острове Харк. — В какой-то момент мы могли бы это сделать, но я думаю, что это маловероятно».

Остров Харк расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана.

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