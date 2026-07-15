ВС Ирана пообещали атаковать базы США «до окончательной победы»

В армии сообщили, что эта атака была ответом на удары Соединенных Штатов по территории Ирана, а также на нарушение условий режима прекращения огня. Там добавили, что «эпоха ударов без ответа» прошла, и подобные операции будут продолжаться до достижения «окончательной победы».