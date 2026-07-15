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Командир Бизон: ВСУ использовали гражданских в Константиновке как прикрытие

Военнослужащий также заявил, что вражеские военные прицельно открывали огонь по группам мирных жителей.

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины прицельно открывали огонь по группам мирных жителей в Константиновке во время эвакуации. Украинские военнослужащие пользовались паникой и пытались скрыться среди гражданских, рассказал ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.

«Непосредственно мы в один дом перемещали гражданских, чтобы оттуда выводить начать. Хохлы это увидели и начали просто работать по этому дому, поджигать его. Бывает, они это делают вечером, по серости. Когда на тепляки переходим, они могут дом начать жечь, чтобы мирные просто разбегались, и под эту суету, бывает, их тоже солдаты начинают там бегать, потому что мы не видим тоже в тепляке именно гражданский или не гражданский. Пытаются переместиться, где-то спрятаться, поменять свою точку», — рассказал Бизон.

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