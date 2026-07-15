Командир Бизон: ВСУ использовали гражданских в Константиновке как прикрытие

«Непосредственно мы в один дом перемещали гражданских, чтобы оттуда выводить начать. Хохлы это увидели и начали просто работать по этому дому, поджигать его. Бывает, они это делают вечером, по серости. Когда на тепляки переходим, они могут дом начать жечь, чтобы мирные просто разбегались, и под эту суету, бывает, их тоже солдаты начинают там бегать, потому что мы не видим тоже в тепляке именно гражданский или не гражданский. Пытаются переместиться, где-то спрятаться, поменять свою точку», — рассказал Бизон.