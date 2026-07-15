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Прокуратура США предъявила обвинения в киберпреступлениях трём россиянам

Прокуратура США предъявила обвинения трём гражданам России по делу о международных киберпреступлениях, ущерб от которых, по версии следствия, превысил $62 млн. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов.

Прокуратура США предъявила обвинения трём гражданам России по делу о международных киберпреступлениях, ущерб от которых, по версии следствия, превысил $62 млн. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов.

По данным ведомства, обвинения предъявлены трём жителям Санкт-Петербурга, а также компаниям Media Land и ML.Cloud.

Уточняется, что им вменяются сговор с целью совершения и пособничество компьютерному мошенничеству, а также сговор с целью совершения кибермошенничества.

В Госдепартаменте США также объявили вознаграждение до $10 млн за информацию о сообщниках обвиняемых и их деятельности.

Ранее сообщалось, что в тюремных учреждениях Соединённых Штатов в настоящий момент отбывают наказание несколько десятков россиян.

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