Туроператор рассказал, почему таксисты в Бодруме начали угрожать туристам

Туристы в турецком курортном Бодруме, пользующиеся сервисом Uber, могут столкнуться с угрозами и попытками пересадить их в другое такси, сообщил во вторник портал Turizmnews. Так, турецкий бизнесмен, генеральный директор Tam Finans Хакан Караманлы сообщил, что вызвал такси через приложение Uber от отеля Divan Bodrum, примерно через 100 метров путь автомобилю преградило такси со стоянки в районе Тюркбюкю. Бизнесмен утверждает, что водитель пытался силой пересадить его в другой автомобиль, оскорблял его и требовал сообщить домашний адрес.