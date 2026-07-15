Трамп: от Ирана ничего не останется, если не будет сделки с США

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что Иран рискует полностью исчезнуть с политической карты, если не согласится на предложенные Соединенными Штатами условия.
«Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется», — сказал глава государства в интервью Fox News.
Президент США также отметил, что военные действия против Ирана будут продолжаться до тех пор, пока он лично не примет решение об их прекращении.
«Пока я не скажу довольно», — подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США допускают ошибку, рассчитывая на то, что военные меры могут вынудить Тегеран выступить с инициативой о начале переговоров.