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Глава Минкульта Латвии предложил полностью убрать русский контент из СМИ

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил за полный отказ от русскоязычного контента в национальном медиапространстве страны. По его словам, речь должна идти не о сокращении доли таких материалов, а о полном прекращении их присутствия.

Источник: Life.ru

Свою позицию глава ведомства озвучил на заседании парламентского комитета Латвии по правам человека и общественной деятельности. Пунтулис заявил, что в условиях «текущей военной ситуации» существование русскоязычного контента в СМИ независимого европейского государства якобы не имеет оснований.

При этом, согласно официальной статистике, русские в 2024 году составляли 23,4% населения Латвии. Однако доля русскоязычных материалов в национальных СМИ, по данным юридического бюро парламента страны, составляет около 2,5%.

Заявление министра прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии в Латвии о роли русского языка в общественной жизни. В последние годы власти страны последовательно усиливают переход государственных и общественных сфер на латышский язык.

До этого глава Минкульта Латвии также выступал за дальнейшее изменение языковой политики в стране. Новая инициатива может затронуть оставшиеся площадки, где сохраняется использование русского языка для работы с аудиторией.

Ранее Life.ru писал, что Литва, Латвия и Эстония отвергли заявления о предоставлении Украине своего воздушного пространства для атак по России. Представители стран Балтии заявили, что не разрешали использовать свою территорию для подобных операций. При этом дипломаты вновь обвинили Москву в распространении недостоверной информации и заявили о росте напряжённости вокруг ситуации.

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