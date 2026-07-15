Глава Минкульта Латвии предложил полностью убрать русский контент из СМИ

Ранее Life.ru писал, что Литва, Латвия и Эстония отвергли заявления о предоставлении Украине своего воздушного пространства для атак по России. Представители стран Балтии заявили, что не разрешали использовать свою территорию для подобных операций. При этом дипломаты вновь обвинили Москву в распространении недостоверной информации и заявили о росте напряжённости вокруг ситуации.