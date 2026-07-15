МЧС озвучило главные правила при катании на сапборде

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При катании на сапборде на водоеме необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности, главные из них — обязательно иметь при себе спасательный жилет и прикрепленный к ноге страховочный трос, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.
«Во время нахождения на водных объектах, в том числе при катании на сапборде, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности», — сказала собеседник агентства.
Она подчеркнула, что перед катанием на сапборде крайне важно надеть спасательный жилет. «Обязательно возьмите с собой страховочный трос, крепящийся к ноге, и телефон в водонепроницаемом чехле», — добавила Сабуркина.
Собеседник агентства отметила, что выходить на воду при сильном ветре, дожде, грозе и в условиях плохой видимости строго запрещено.