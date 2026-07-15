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МЧС озвучило главные правила при катании на сапборде

МЧС: при катании на сапборде на водоеме необходимо иметь спасательный жилет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При катании на сапборде на водоеме необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности, главные из них — обязательно иметь при себе спасательный жилет и прикрепленный к ноге страховочный трос, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

«Во время нахождения на водных объектах, в том числе при катании на сапборде, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности», — сказала собеседник агентства.

Она подчеркнула, что перед катанием на сапборде крайне важно надеть спасательный жилет. «Обязательно возьмите с собой страховочный трос, крепящийся к ноге, и телефон в водонепроницаемом чехле», — добавила Сабуркина.

Собеседник агентства отметила, что выходить на воду при сильном ветре, дожде, грозе и в условиях плохой видимости строго запрещено.

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