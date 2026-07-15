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СМИ: в Иране снарядами атаковали фабрику минеральной воды

IRNA: фабрику минеральной воды в иранской провинции Илам атаковали снарядами.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фабрика минеральной воды в иранской провинции Илам атакована тремя снарядами, передает агентство IRNA.

«Несколько минут назад фабрика по производству минеральной воды в окрестностях деревни в районе Мусиан, провинции Илам, была атакована тремя снарядами врага», — говорится в сообщении агентства.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.

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