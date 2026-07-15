Трамп рассказал о новых переговорах США и Ирана

Американские переговорщики передали, что иранским властям следует согласиться на очередную сделку с Вашингтоном, сказал Дональд Трамп. «Иначе у вас никого не останется. Мы очень аккуратно обращаемся с гражданским населением. Но я передал: вам лучше заключить сделку, иначе у вас вообще ничего не останется», — сказал господин Трамп.