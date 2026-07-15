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Трамп рассказал о новых переговорах США и Ирана

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, сказал президент США Дональд Трамп. В последний раз представители стран совсем недавно — «в действительности, час назад», заявил президент в интервью Fox News.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, сказал президент США Дональд Трамп. В последний раз представители стран совсем недавно — «в действительности, час назад», заявил президент в интервью Fox News.

Американские переговорщики передали, что иранским властям следует согласиться на очередную сделку с Вашингтоном, сказал Дональд Трамп. «Иначе у вас никого не останется. Мы очень аккуратно обращаемся с гражданским населением. Но я передал: вам лучше заключить сделку, иначе у вас вообще ничего не останется», — сказал господин Трамп.

Господин Трамп также заявил, что на самом деле уже не хочет вести переговоры с Ираном. «Они хотят заключить сделку. Но всякий раз, когда они заключают сделку, они ее нарушают», — сказал он. Мешают договоренностям «пара очень плохих персонажей» в руководстве Ирана, сообщил президент.

Боевые действия между США и Ираном возобновились неделю назад. Стороны обвинили друг друга в нарушении мирных соглашений. Вчера замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, подписанного 18 июня, больше «не существует», а Вооруженные силы республики пообещали воевать с американцами до «победного конца». Центральное командование ВС США объявило о возобновлении морской блокады Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормузу набивают цену».

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