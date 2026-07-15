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Британия обвинила КСИР в причастности к нападениям в Европе

МИД Британии обвинил КСИР в причастности к нападениям в Европе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Великобритания обвиняет силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в причастности к нападениям в Европе, в связи с чем в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар, следует из заявления британского ведомства.

«Сегодня (14-го июля — ред.) Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало иранского поверенного в Лондоне в ответ на роль сил “Кудс” Корпуса стражей исламской революции в руководстве прокси-группами для проведения серии атак в Европе», — говорится в публикации министерства на сайте британского правительства.

Отмечается, что временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара вызвали в британский МИД в связи с нападениями, которые совершались в Европе в период между мартом и маем и якобы координировались силами «Кудс».

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