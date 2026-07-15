Британия обвинила КСИР в причастности к нападениям в Европе

«Сегодня (14-го июля — ред.) Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало иранского поверенного в Лондоне в ответ на роль сил “Кудс” Корпуса стражей исламской революции в руководстве прокси-группами для проведения серии атак в Европе», — говорится в публикации министерства на сайте британского правительства.