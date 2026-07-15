Вооружённые силы Украины прицельно обстреливали группы мирных жителей в Константиновке во время эвакуации, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.
В беседе с ТАСС военнослужащий заявил, что украинские военные открыли огонь по дому, куда российские бойцы переместили гражданских перед эвакуацией.
Бизон также утверждает, что военнослужащие ВСУ использовали возникшую панику, чтобы скрыться среди мирных жителей и сменить свои позиции.
Ранее военный заявил RT, что в Константиновке ещё остаются «потеряшки» ВСУ, которых забыло командование.
Командир батальона также рассказал телеканалу о тактике, которую использовали российские военные, чтобы взять город под контроль.