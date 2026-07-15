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Трамп заявил, что США стремятся уничтожить силы Ирана вблизи Ормузского пролива

Президент Соединенных Штатов добавил, что американские военные наносят очень мощные удары.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США сейчас в первую очередь стремятся уничтожить иранские силы, которые находятся вблизи Ормузского пролива.

«Мы наносим очень мощные удары по ним. Мы бьем по всему, что у них имеется вдоль берега, вдоль береговой линии», — сказал он в эфире телеканала Fox News. «Если смотреть на Ормузский пролив, сейчас нам трудно обнаружить там что-либо», — добавил Трамп, имея в виду, что американские удары были результативными.

Трамп 13 июля заявил, что США намерены ликвидировать весь иранский потенциал, связанный с удержанием Тегераном контроля над судоходством в Ормузском проливе.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.

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