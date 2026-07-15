Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, Шабанов сдался в плен ВС РФ сразу после переброски на передовую. «Не оказав никакого сопротивления нашим военнослужащим сдался украинский пограничник — уроженец исконно русской Сумской области Шабанов Геннадий из города Глухова. С его слов, все четыре с половиной года ходил в наряды, сидел на позициях и наблюдательных пунктах. Считает, что это неправильно, когда опытные националисты, типа Шабанова, находятся в тылу, а насильно мобилизованных украинцев без подготовки отправляют на передовую. Оказавшись на передовых позициях, решил, что его отправили “на мясо” и сдался в плен», — отметили силовики.