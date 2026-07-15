Пленный из ВСУ пообещал ликвидировать командование в случае обмена на Украину

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинский военнопленный Геннадий Шабанов попросил внести его в списки на обмен, пообещав ликвидировать командование ВСУ и взрывать машины ТЦК. Об этом он заявил на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.
«В ходе допроса я все координаты обозначил, где служил. Я готов ликвидировать командование ВСУ. Готов закладывать закладки под машины ТЦК для их ликвидации. ТЦК — это такие люди, которых не жалко. Людей вырывают с улиц, хромых, больных догоняют, бьют, потом на передок кидают», — сказал украинец.
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, Шабанов сдался в плен ВС РФ сразу после переброски на передовую. «Не оказав никакого сопротивления нашим военнослужащим сдался украинский пограничник — уроженец исконно русской Сумской области Шабанов Геннадий из города Глухова. С его слов, все четыре с половиной года ходил в наряды, сидел на позициях и наблюдательных пунктах. Считает, что это неправильно, когда опытные националисты, типа Шабанова, находятся в тылу, а насильно мобилизованных украинцев без подготовки отправляют на передовую. Оказавшись на передовых позициях, решил, что его отправили “на мясо” и сдался в плен», — отметили силовики.
В силовых структурах подчеркнули, что не верят в искренность украинца. «Шабанов — трус, и веры в искренности его намерений у нас нет. Пускай посидит в плену, а после обмена, в случае его отказа от выполнения обещаний, мы опубликуем еще одну часть видео», — заявили там.