Закон умершего сенатора Грэма о санкциях против России угрожает Индии и Китаю

Власти США готовятся усилить давление на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Новый двухпартийный законопроект позволяет президенту вводить пошлины до 100%, однако оставляет за ним право решать, применять ли эти ограничения на практике. Главными потенциальными целями станут Китай и Индия, тогда как для ряда других импортеров предусмотрены исключения. Инициатива уже получила поддержку Белого дома, но ее прохождение через конгресс пока не гарантировано.