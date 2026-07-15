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В Бахрейне жителей призвали пройти в укрытия

В королевстве включили сирены воздушной тревоги.

ТУНИС, 15 июля. /ТАСС/. Сирены звучат в Бахрейне, жителям предписывается укрыться в безопасных местах. Об этом говорится в сообщении МВД королевства.

«Прозвучали сирены. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — указывается в тексте, опубликованном в X.

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