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Reuters: брат премьера Испании Санчеса осуждён по делу о найме на госслужбу

Суд в Испании признал брата премьер-министра страны Педро Санчеса Давида Санчеса виновным в должностном проступке и запретил ему занимать государственные должности в течение девяти лет. Об этом сообщает Reuters.

Суд в Испании признал брата премьер-министра страны Педро Санчеса Давида Санчеса виновным в должностном проступке и запретил ему занимать государственные должности в течение девяти лет. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, суд пришёл к выводу, что должность по курированию музыкальных консерваторий в провинции Бадахос, на которую Давид Санчес был назначен в 2017 году, была создана без реальной административной необходимости и в его интересах.

При этом суд снял с него обвинение в торговле влиянием, по которому могло грозить лишение свободы. Давид Санчес вину не признал. Решение суда может быть обжаловано.