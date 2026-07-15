ВМФ способен обеспечить безопасность России, заявил Патрушев

В нынешнем году ВМФ России отметит свое 330-летие.
«За годы своего существования Военно-Морской Флот прошел через многие испытания, заявив на весь мир о России как о великой морской державе», — подчеркнул Патрушев.
Россия гордится выдающимися флотоводцами и мореплавателями, отметил Патрушев.
«Следуя морским традициям, их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана», — добавил он.
Полностью интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.