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ВМФ способен обеспечить безопасность России, заявил Патрушев

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Военно-Морской Флот способен обеспечить безопасность России на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Источник: © РИА Новости

В нынешнем году ВМФ России отметит свое 330-летие.

«За годы своего существования Военно-Морской Флот прошел через многие испытания, заявив на весь мир о России как о великой морской державе», — подчеркнул Патрушев.

Россия гордится выдающимися флотоводцами и мореплавателями, отметил Патрушев.

«Следуя морским традициям, их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана», — добавил он.

Полностью интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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