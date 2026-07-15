В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщает о сиренах воздушной тревоги, жителей просят укрыться в безопасном месте.
«Звучат сирены, призываем граждан и жителей оставаться спокойными и направляться в ближайшее безопасное место», — говорится в публикации министерства в соцсети X.
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