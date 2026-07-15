WSJ: Китай хочет покупать газ из «Силы Сибири-2» по внутрироссийским ценам

Такое условие китайские переговорщики выдвинули на встрече с руководством «Газпрома» перед визитом президента Владимира Путина в Пекин в мае. Они попросили российскую сторону больше не поднимать вопрос строительства трубопровода, пока Москва не изменит свои условия, сообщает издание. По оценке WSJ, фактически Пекин предложил Москве субсидировать этот проект.