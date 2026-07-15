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На территории Бахрейна сработали сирены тревоги

МВД Бахрейна сообщило о срабатывании сирены и призвало граждан и жителей страны сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место.

МВД Бахрейна сообщило о срабатывании сирены и призвало граждан и жителей страны сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место.

Об этом ведомство проинформировало в соцсети X.

Ранее стало известно, что американский снаряд поразил объект в районе города Дехлоран на западе Ирана.

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