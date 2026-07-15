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Экономист Асадзума заявил о спаде экономики Европы

Экономика России остаётся стабильной, тогда как европейская переживает спад. Такое мнение высказал экономист, советник-директор Общества японо-российских связей Юкио Асадзума.

Экономика России остаётся стабильной, тогда как европейская переживает спад. Такое мнение высказал экономист, советник-директор Общества японо-российских связей Юкио Асадзума.

По его словам, после посещения Санкт-Петербурга и Москвы во время ПМЭФ он пришёл к выводу, что сообщения японских СМИ о якобы разрушенной российской экономике не соответствуют действительности.

Экономист рассказал, что увидел заполненные товарами магазины, спокойную обстановку, а также ухоженные города и дома.

«А вот экономика Европы по сравнению с Россией испытывает спад», — заявил Асадзума в беседе с РИА Новости.

Ранее издание EURACTIV писало, что европейскому союзу не удастся избежать экономического упадка и раздробленности, к которой приведёт отсутствие у нынешних европейских лидеров поддержки внутри их стран.