Трамп заявил, что на данный момент не хочет вести переговоры с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в настоящее время он не планирует вступать в переговоры с Ираном.
Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Fox News Трею Йингсту.
«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — отметил Трамп.
Ранее представители двух стран подписали меморандум, целью которого было прекращение вооруженного конфликта. Однако последовавшие за этим переговоры и консультации, проведенные в Швейцарии, не привели к каким-либо значимым результатам.
Также Трамп отметил, что военные действия против Ирана будут продолжаться до тех пор, пока он лично не примет решение об их прекращении.
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