Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нашел способ»: Зеленский опозорился на параде в Париже

Clash Report: Зеленский нарушил директиву ЕС во время парада в Париже.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сорвал на параде в Париже пластиковую крышку с бутылки, нарушив соответствующую директиву ЕС, на это обратило внимание издание Clash Report в своем Telegram-канале.

«Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону», — говорится в публикации.

Хорватское издание Index отметило, что видео с Зеленским быстро стало вирусным. Некоторые пользователи пошутили, что Зеленский «нашел способ обойти директиву», в то время как другие пожаловались на непрактичность новых крышек.

Накануне в Париже прошел традиционный военный парад по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии. По Елисейским Полям в пешем строю прошли около 6,7 тысячи военных, что стало самым большим числом участников для этого мероприятия. К французским солдатам присоединились 500 военнослужащих из стран так называемой коалиции желающих, в том числе 25 украинцев. На мероприятии наряду с другими европейскими лидерами присутствовал и Владимир Зеленский, прилетевший во Францию для участия во встрече так называемой «коалиции желающих».

Single-Use Plastics Directive (SUPD, Директива 2019/904) — это законодательная инициатива Европейского союза, принятая в июне 2019 года и вступившая в силу 3 июля 2024 года. Ее главная цель — сократить количество пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду. Согласно ей, пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия. Это правило стало обязательным во всех государствах-членах ЕС с 3 июля 2024 года. Во Франции за нарушение экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше