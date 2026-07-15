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СМИ: системы ПВО Кувейта перехватывают иранские дроны

Reuters: ПВО Кувейта перехватывает иранские беспилотники.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Кувейта перехватывают иранские дроны, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление армии страны.

«Средства противовоздушной обороны в данный момент отражают атаки враждебных иранских беспилотников», — говорится в сообщении агентства.

Ранее армия Ирана заявила, что Тегеран намерен продолжать проводить операции против баз США в регионе «до окончательной победы».

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