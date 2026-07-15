СМИ: системы ПВО Кувейта перехватывают иранские дроны

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Кувейта перехватывают иранские дроны, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление армии страны.
«Средства противовоздушной обороны в данный момент отражают атаки враждебных иранских беспилотников», — говорится в сообщении агентства.
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