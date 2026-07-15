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В Калужской области объявили ракетную опасность

Шапша: в Калужской области объявили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«В Калужской области объявлена ракетная опасность», — написал Шапша в канале на платформе «Макс».

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