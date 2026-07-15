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Yomiuri: Мерц в октябре приедет в Японию обсуждать совместную разработку дронов

Канцлера германии будут сопровождать представители немецкого бизнеса, в том числе оборонных компаний, пишет газета.

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в октябре посетить Японию, где в ходе переговоров с премьером Санаэ Такаити будет обсуждаться сотрудничество в области оборонной промышленности и экономической безопасности. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По ее данным, в повестку встречи может войти совместная разработка военных беспилотников. Мерца, как отмечается, будут сопровождать представители немецкого бизнеса, в том числе оборонных компаний.

Среди прочих стороны могут затронуть вопросы укрепления цепочек поставок критически важных минералов. Как отметила, в свою очередь, газета Nikkei, обсуждение укрепления цепочек поставок направлено на снижение зависимости от Китая в отношении редкоземельных металлов и других элементов.

Мерц и Такаити также могут обсудить темы, связанные с искусственным интеллектом и диверсификацией источников поставок энергоресурсов в свете ситуации вокруг Ирана.

Кроме того, канцлер ФРГ может принять участие в конференции с участием немецкого бизнеса в Сеуле, которая пройдет с 29 по 31 октября, а также посетить Сингапур.

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