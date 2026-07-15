Yomiuri: Мерц в октябре приедет в Японию обсуждать совместную разработку дронов

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в октябре посетить Японию, где в ходе переговоров с премьером Санаэ Такаити будет обсуждаться сотрудничество в области оборонной промышленности и экономической безопасности. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.