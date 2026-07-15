Комбат Бизон: освобождение Константиновки позволило сократить обстрелы ДНР

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Обстрелы ДНР со стороны Вооруженных сил Украины сократились в разы после освобождения Константиновки. На сегодняшний день ВСУ применяют лишь беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.
«Обстрелы были просто почти каждый день, кассетами, и ствольной артиллерией производились. Как начали двигать противника, здесь люди, можно сказать, вздохнули. Потому что обстрелы уже минимальные. Только с неба “птичками” они работают. Другой возможности у них нет», — рассказал Бизон.
3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил об освобождении города Константиновка в ДНР военнослужащими Южной группировки войск. По мнению экспертов, освобождение Константиновки является стратегическим переломом на направлении и шагом к освобождению всей территории Донбасса.