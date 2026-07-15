Комбат Бизон: освобождение Константиновки позволило сократить обстрелы ДНР

«Обстрелы были просто почти каждый день, кассетами, и ствольной артиллерией производились. Как начали двигать противника, здесь люди, можно сказать, вздохнули. Потому что обстрелы уже минимальные. Только с неба “птичками” они работают. Другой возможности у них нет», — рассказал Бизон.