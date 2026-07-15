Боец Бочаров: российские войска уничтожили несколько украинских ДРГ в Васильевке

Российские десантники уничтожили несколько диверсионных групп (ДРГ) ВСУ в населённом пункте Васильевка, рассказал штурмовик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Александр Бочаров.
По его словам, украинские диверсионные группы, как правило, действовали ночью.
«И когда какой-то такой бой начинается, соответственно, мы вызываем сразу “птичек” (БПЛА. — RT), “птички” начинают их (ВСУ. — RT) кошмарить», — сказал военнослужащий ТАСС.
Бочаров также отметил, что ближних боёв в Васильевке практически не было, а основной упор ВСУ сделали на применение беспилотников.
Ранее сообщалось, что псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ во время освобождения населённого пункта Васильевка в ДНР уничтожили группу иностранных наёмников.